Футболист "Шахтера" из-за травмы выбыл на полгода

Александр Пихальонок пропустит минимум 6 месяцев

Хавбек "Шахтера" Александр Пихальонок получил серьезную травму в матче против "ФК Львов".

На 74 минуте матча 4 тура чемпионата Украины между "Львовом" и "Шахтарем" хавбек" горняков "Александр Пихальонок получил травму и покинул поле.

У игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет около 6 месяцев, сообщает официальный сайт "Шахтера". В ближайшее время футболист будет прооперирован.

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В текущем сезоне Пихальонок провел за "Шахтер" 2 матча, результативными действиями не отличался.