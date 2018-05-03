Футболист покончил жизнь самоубийством

Экс-защитник пражской "Спарты" Павел Пергл ушел из жизни, покончив с собой. Бывшему футболисту было всего 40 лет.

Игрок ушел из жизни из-за семейных проблем.

"Это очень печальная новость для "Спарты" и всех футбольных болельщиков - наш бывший игрок Павел Пергл умер. Он прибыл в Спарту в 10 лет, а затем сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром", - говорится в сообщении "Спарты" в Твиттере.

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Трагедия произошла в Германии, где жил чех, а одной из причин могла стать ссора с женой, которая произошла через несколько месяцев после рождения дочери.