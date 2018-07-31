Футболист "изменил" "Барселоне" и подписался на "Манчестер Юнайтед"

Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина намекнул на свой трансфер в "Манчестер Юнайтед".
В своем Instagram футболист удалил информацию о том, что он является игроком "Барселоны" и подписался на аккаунт "МЮ".
Как сообщает port.es, такое решение Мина принял из-за того, что манчестерский клуб предлагает за него "Барселоне" €40 млн и хочет видеть его в команде на месте центрального защитника.
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В составе сборной Колумбии Мина дошел до 1/8 финала Кубка мира-2018.
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