Футболист "изменил" "Барселоне" и подписался на "Манчестер Юнайтед"

Мина не попадал в основной состав "Барселоны". Фото: Readfootball.com

Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина намекнул на свой трансфер в "Манчестер Юнайтед".

В своем Instagram футболист удалил информацию о том, что он является игроком "Барселоны" и подписался на аккаунт "МЮ".

Как сообщает port.es, такое решение Мина принял из-за того, что манчестерский клуб предлагает за него "Барселоне" €40 млн и хочет видеть его в команде на месте центрального защитника.

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В составе сборной Колумбии Мина дошел до 1/8 финала Кубка мира-2018.