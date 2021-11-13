Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленсикй был готов работать у него всю ночь

 
Ексклюзивы
1/5
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
Просмотров: 1017
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1323
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2 Просмотров: 1782
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1773
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 378
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3519
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1224
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1143
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 729
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 549
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Италия не смогла победить Швейцарию с пенальти на 90-ой минуте
Италия не смогла победить Швейцарию с пенальти на 90-ой минуте
Американский вратарь отразил три удара за пять секунд
Американский вратарь отразил три удара за пять секунд
Что нужно знать о чемпионе мира по боксу Юрие Захарееве
Что нужно знать о чемпионе мира по боксу Юрие Захарееве
Бразилия вышла на Кубок мира
Бразилия вышла на Кубок мира
Разгромы от Хорватии и Германии: результаты матчей отбора в Кубок мира
Разгромы от Хорватии и Германии: результаты матчей отбора в Кубок мира
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 468
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 5085
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2106
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9531
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1161
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 216
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
суббота, 13 ноября 2021 18:39

Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленсикй был готов работать у него всю ночь

  Комментировать
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленсикй был готов работать у него всю ночь
Зеленский не переработался в Гармаша.Фото: Reuters

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш рассказал Youtube-каналу BurBuzz о том, как когда-то пригласил Владимира Зеленского ведущим на день рождения жены.

– Было дело, захотелось шутки послушать. Дорого ли обошелся? Нормально так. Мы не долго тогда, до 12-ти посидели, потому что у нас режим был. Даже сам президент удивился: "Ого, первый раз у меня такое, что с 8-ми до 12-ти и все. Да я на целую ночь готов был".

Юмор был про нас, про семью. Было и про футбол. Нормально было, посмеялись. Правда, с Зеленским мы не общались. Больше с Юзиком, Кошевым. А так сейчас нет, конечно.

Могу ли я стать депутатом? Ну не знаю, посмотрим, – сказал Гармаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пили шампанское Cristal. Милевский назвал сумму своего самого большого чека в ресторане

Денис Гармаш после четырехлетнего перерыва вернулся в сборную Украины, которая 16 ноября сыграет последний отборочный матч кубка мира против сборной Боснии. Накануне Босния дома уступила Финляндии и потеряла все шансы поехать в Катар.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленсикй был готов работать у него всю ночь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник

Математик написал легендарную сказку

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 29954
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 1 Просмотров: 29881
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 10053
&quot;Такого не было даже при Яныке&quot; - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской 11 Просмотров: 9567
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 7291
Спорт
Финляндия в меньшинстве победила Боснию
Финляндия в меньшинстве победила Боснию
 Просмотров: 234
Я счастлив — Леоненко прокомментировал игру с Болгарией
Я счастлив — Леоненко прокомментировал игру с Болгарией Просмотров: 828
У "Динамо" назвали цену Миколенко
У "Динамо" назвали цену Миколенко Просмотров: 441
Назвали шансы сборной Украины на второе место в группе
Назвали шансы сборной Украины на второе место в группе Просмотров: 1107
"Барселона" объявила о возвращении Алвеса
"Барселона" объявила о возвращении Алвеса Просмотров: 126
Больше всего комментируют
11
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
8
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
2
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 426
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть