Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленсикй был готов работать у него всю ночь

Зеленский не переработался в Гармаша.Фото: Reuters

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш рассказал Youtube-каналу BurBuzz о том, как когда-то пригласил Владимира Зеленского ведущим на день рождения жены.

– Было дело, захотелось шутки послушать. Дорого ли обошелся? Нормально так. Мы не долго тогда, до 12-ти посидели, потому что у нас режим был. Даже сам президент удивился: "Ого, первый раз у меня такое, что с 8-ми до 12-ти и все. Да я на целую ночь готов был".

Юмор был про нас, про семью. Было и про футбол. Нормально было, посмеялись. Правда, с Зеленским мы не общались. Больше с Юзиком, Кошевым. А так сейчас нет, конечно.

Могу ли я стать депутатом? Ну не знаю, посмотрим, – сказал Гармаш.

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Денис Гармаш после четырехлетнего перерыва вернулся в сборную Украины, которая 16 ноября сыграет последний отборочный матч кубка мира против сборной Боснии. Накануне Босния дома уступила Финляндии и потеряла все шансы поехать в Катар.