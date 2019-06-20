Футболист "Динамо" не забил пенальти Аргентине на Копа Америка

Промах Гонсалеса не позволил Парагваю пройти в плей -офф. Фото: официальный сайт "Динамо".

Футболист "Динамо" Дерліс Гонсалес не сумел реализовать пенальти в матче Копа Америка. Игрок, который выступает за Парагвай, не переиграл голкипера Аргентины.

В середине второго тайма, когда счет был 1:1, защитник "бело-голубых" Ніколас Отаменди сбил Дерлиса в своей штрафной.

Арбитр матча без колебаний указал на 11-метровую отметку. Пенальти решил пробивать сам Гонсалес. Футболист "Динамо" пробил в правый от себя угол.

Вратарь аргентинцев Франко Армани угадал, куда пробьет Дерлис, и в сногсшибательном прыжке парировал удар.

🥅 ¡ARMANI! 🦑



El 1⃣ del Más Grande le atajó el penal a Derlis González en el empate parcial de @Argentina vs. Paraguay. 👇



#RiverDeSelección ⚪🔴⚪🇦🇷 pic.twitter.com/JrQklzsB1U — ESTADIO MONUMENTAL (@ElMonuoficial) 20 июня 2019 г.

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Матч так и завершился ничьей 1:1. Таким образом, Парагвай потерял возможность вырвать победу и выйти из группы. В другом матче этого квартета Колумбия победила Катар и вышла в плей-офф.