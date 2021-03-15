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понедельник, 15 марта 2021 19:01

Футболист "Баварии" приехал на тренировку не на том автомобиле. Ему угрожает крупный штраф

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Футболист &quot;Баварии&quot; приехал на тренировку не на том автомобиле. Ему угрожает крупный штраф
Кингсли Коман до сих пор не продлил контракт с "Баварией".Фото: Reuters

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман будет наказан за приезд на тренировку на личном автомобиле, сообщает Bild.

14 марта игрок "Баварии" приехал на тренировку на своём личном автомобиле Mercedes AMG, однако стюард не пустил его на подземную автостоянку, так как Коман должен передвигаться на служебном автомобиле Audi.

Коману пришлось припарковаться на улице. Ему грозит штраф от "Баварии" в размере € 50 тысяч.

В январе 2020 года спортивный директор Хасан Салихамиджич заявил, что личные автомобили больше не допускаются к повседневному использованию футболистами. На деловые мероприятия и тренировки игроки обязаны приезжать только на служебных авто Audi и VW Group.

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Коман ранее отказался продлить контракт с мюнхенским клубом. Действующее соглашение Комана с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года. По информации источника, мюнхенцы хотели бы продлить контракт с французом до 2026 года. На данный момент Коман не принял предложение, и переговоры между сторонами были приостановлены.

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15
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