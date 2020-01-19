Фуркад выиграл все гонки в Рупольдинге

Мартан Фуркад вернул желтую майку лидера нынешнего сезона

Французский биатлонист Мартан Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Вторым был его соотечественник Фильон-Майе, третьим - норвежец Кристиансен.

С самого старта Мартан шел рядом с Кантеном Фильоном-Майе до третьей стрельбы. На первой стойке Кантен промахнулся и Фуркад ушел в отрыв. Четвертая стрельба изменений в расположении спортсменов не внесла.

Упорная борьба шла за третье место между французом Дестье, норвежцем Кристиансеном и немцем Доллем. Долль отстал в 100 метрах от финиша, а Кристиансен опередил Дестье на несколько сантиметров мощным финишным спуртом.

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Лучший из украинцев - Артем Прима стартовал восьмым, а финишировал 11. Дмитрий Пидручный хоть и стартовал десятым, но сошел из дистанции из-за катастрофической стрельбы.