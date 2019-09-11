Французы обыграли звездную сборную США с баскетбола

Проигрыши сборной США случаются раз на несколько десятков лет

Сборная Франции в четвертьфинале баскетбольного чемпионата мира сенсационно обыграла предыдущего чемпиона, а также победителя Олимпийских игр национальную команду США.

Об этом сообщает apostrophe.ua

В первой четверти шла равная борьба, ни один из соперников не мог оторваться больше, чем на 3-4 очка. Второй игровой отрезок прошел при преимуществе французов, которые ушли на большой перерыв с отрывом в шесть очков.

Начало третьей четверти также осталось за французами, которые в какой-то момент повели +10, но затем американцы перехватили инициативу, сравняли счет, а потом и вышли вперед. В заключительной 10-минутке США также поначалу вели игру, но затем французы выдали рывок 18-3, который принес им неожиданную победу.

США – Франция - 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)

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В полуфинале Франция сыграет с Аргентиной. Поединок состоится 13 сентября.