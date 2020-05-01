Французская лига потеряла огромную сумму из-за досрочного завершение сезона

Французская футбольная лига претерпела впечатляющих убытки из-за досрочном прекращении сезона.
Лига 1 не получит 243 миллиона евро за трансляции матчей, сообщает lequipe.fr
Выплаты были предусмотрены контрактом, но из-за досрочного завершения чемпионата соглашение будет расторгнуто.
Деньги от телевидения занимали серьезный процент бюджетов французских команд. Это существенно повлияет на трансферную политику клубов.
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28 апреля официально сообщили о досрочном завершении чемпионата. ПСЖ объявлен чемпионом Франции.
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