Французская лига потеряла огромную сумму из-за досрочного завершение сезона

Лига 1 недополучит более 200 млн евро за досрочное завершение сезона

Французская футбольная лига претерпела впечатляющих убытки из-за досрочном прекращении сезона.

Лига 1 не получит 243 миллиона евро за трансляции матчей, сообщает lequipe.fr

Выплаты были предусмотрены контрактом, но из-за досрочного завершения чемпионата соглашение будет расторгнуто.

Деньги от телевидения занимали серьезный процент бюджетов французских команд. Это существенно повлияет на трансферную политику клубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ готов доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях

28 апреля официально сообщили о досрочном завершении чемпионата. ПСЖ объявлен чемпионом Франции.