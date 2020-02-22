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суббота, 22 февраля 2020 17:14

Франция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира. Украина провалилась

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Франция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира. Украина провалилась
Кантан Фийон Майе стремительно пробежал последний круг

Мужская сборная Франции выиграла эстафетную гонку на чемпионате мира в итальянской Антхольц-Антерсельве. Вторыми финишировали норвежцы, третьими - сборная Германии.

Сборная Украины только на первом этапе пробовала вмешаться в борьбу, когда Артем Прима передал эстафету третьим. Далее Сергей Семенов и Руслан Ткаленко зашли на штрафные круги, а Дмитрий Пидручный не смог исправить ситуацию. В итоге мы двенадцатые.

Артем Прима передал эстафету третьим

Долгое время лидировала в гонке сборная Германии. На третьем этапе Пайффер даже оторвался от француза Дестье на 12 секунд.

Однако решающим стал четвертый этап. Немец Бенедикт Долль крайне плохо стрелял на обоих огневых рубежах. На лежке он использовал три дополнительных патрона, а на стойке вообще ушел на штрафной круг. Этим воспользовался норвежец Йоханнес Бе. Сначала он догнал Долля, а затем и обошел его. А первым с большим отрывом прибежал француз Кантан Фийон-Майе.

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Завтра на чемпионате мира - последний день соревнований. Состоятся мужская и женская гонки с массового старта.

Автор: Юрий СТРИГУН
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