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среда, 24 марта 2021 21:10

Франция – Украина (Live)

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Франция – Украина (Live)
В первой игре Миколенко закрыл глаза и попал в собственные ворота. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины стартует в отборе к Кубку мира-2022. Стартует не с кем-то, а с действующими чемпионами мира - сборной Франции да еще и на ее поле.

Ко всем страхам добавляется еще и результат октябрьского матча, когда пораженная коронавирусом наша сборная была наголову разбита французами с рекордным счетом - 7:1. Снова в наших много травмированных, но такого ужаса, когда 45-летний Александр Шовковский готовился стать в ворота, очевидно, больше уже не будет.

Неудивительно, что Андрей Шевченко взял в Париж аж 5 голкиперов. Ну, и капитанская повязка Александра Зинченко настраивает на мысль, что так легко, как в октябре Франции уже не будет.

Мы вряд ли можем рассчитывать на победу, но при благоприятном стечении обстоятельств можем побороться за ничью. Минимальное поражение будет разочарованием, но вряд ли большим.

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Впрочем не стоит гадать на кофейной гуще. До начала матча остаются считанные минуты. Время назвать стартовые составы команд:

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Караваев, Шапаренко, Яремчук

Запасные: Пятов. Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуниор Мораес, Коваленко

А тем временем наш первый соперник на Евро-2021 сборная Нидерландов стала автором локальной сенсации, уступив в гостях сборной Турции - 2:4. Причем подопечные Де Бура проигрывали по ходу и 0:3. А на последней добавленной минуте Депай не реализовал пенальти.

Автор: Юрий Стригун
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