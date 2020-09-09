Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами

Франция обыграла Хорватию без Мбаппе, который заболел. Фото Рейтер

Вчера состоялись последние матчи второго тура Лиги Наций.

В Париже сборная Франции обыграла Хорватию. Сообщает "Трибуна".

Как и два года назад хорваты организовали автогол, сравняли счет, а за Францию забил Гризманн. Повторился и пенальти, который реализовали хозяева. В итоге 4:2 в пользу Франции.

А еще в этом матче дебютировал Эдуардо Камавинга – и в 17 лет и 303 дня стал самым молодым игроком сборной Франции с 1914 года.

Бельгия разобрала исландцев.

Исландия забила уже на 10-й минуте – Фридьонссон нанес совершенно невообразимый по траектории удар. Если что, у сборной Бельгии в воротах был вратарь "Вольсфбурга" Кун Кастельс (но он получил травму во втором тайме – и вышел Миньоле).

Исландия вела недолго: уже к 17-й минуте Витцель и Батшуайи сделали счет 2:1. А закончилось все разгромом 5:1.

Португалия в гостях легко забила два мяча Швеции – 2:0. Оба мяча забил Роналду. Бывший защитник "Таврии" Свенссон был удален с поля еще в первом тайме.

Англия не справилась с Данией без Фодена и Гринвуда

Парочка талантов из манчестерских клубов отправилась домой, хотя у парней была хорошая возможность сыграть, потому что в основе вышли сразу 4 дебютанта: капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш, капитан "Вулверхэмптона" Коннор Коуди, игрок "Арсенала" Мэйтленд-Найлс и даже опорник "Лидса" Кэлвин Филлипс (0 матчей в АПЛ).

Против сборной Дании такая ротация не помогла (0:0).

Азербайджан наконец-то победил в официальном матче: сборная не могла никого обыграть с ноября 2018-го – тогда разобрались с Фарерами. А сейчас обыграли в гостях Кипр – 1:0.

Черногория победила Люксембург благодаря голу с пенальти на последней минуте. В битве футбольных карликов Лихтенштейн обыграл в гостях Сан-Марино – 2:0.

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Третий и четвертый туры Лиги Наций будут сыграны в середине октября.