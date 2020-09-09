Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1341
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 747
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 306
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1368
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1638
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
5
17
4
9
3
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Видео
Все видео
Молодежная сборная обыграла Финляндию в гостях
Молодежная сборная обыграла Финляндию в гостях
Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами
Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций
Демьяненко прокомментировал старт сборной Украины в Лиге Наций
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1116
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 621
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9918
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 117
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 10:25

Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами

  Комментировать
Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами
Франция обыграла Хорватию без Мбаппе, который заболел. Фото Рейтер

Вчера состоялись последние матчи второго тура Лиги Наций.

В Париже сборная Франции обыграла Хорватию. Сообщает "Трибуна".

Как и два года назад хорваты организовали автогол, сравняли счет, а за Францию забил Гризманн. Повторился и пенальти, который реализовали хозяева. В итоге 4:2 в пользу Франции.

А еще в этом матче дебютировал Эдуардо Камавинга – и в 17 лет и 303 дня стал самым молодым игроком сборной Франции с 1914 года.

Бельгия разобрала исландцев.

Исландия забила уже на 10-й минуте – Фридьонссон нанес совершенно невообразимый по траектории удар. Если что, у сборной Бельгии в воротах был вратарь "Вольсфбурга" Кун Кастельс (но он получил травму во втором тайме – и вышел Миньоле).

Исландия вела недолго: уже к 17-й минуте Витцель и Батшуайи сделали счет 2:1. А закончилось все разгромом 5:1.

Португалия в гостях легко забила два мяча Швеции – 2:0. Оба мяча забил Роналду. Бывший защитник "Таврии" Свенссон был удален с поля еще в первом тайме.

Англия не справилась с Данией без Фодена и Гринвуда

Парочка талантов из манчестерских клубов отправилась домой, хотя у парней была хорошая возможность сыграть, потому что в основе вышли сразу 4 дебютанта: капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш, капитан "Вулверхэмптона" Коннор Коуди, игрок "Арсенала" Мэйтленд-Найлс и даже опорник "Лидса" Кэлвин Филлипс (0 матчей в АПЛ).

Против сборной Дании такая ротация не помогла (0:0).

Азербайджан наконец-то победил в официальном матче: сборная не могла никого обыграть с ноября 2018-го – тогда разобрались с Фарерами. А сейчас обыграли в гостях Кипр – 1:0.

Черногория победила Люксембург благодаря голу с пенальти на последней минуте. В битве футбольных карликов Лихтенштейн обыграл в гостях Сан-Марино – 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду забил 101 мяч за сборную

Третий и четвертый туры Лиги Наций будут сыграны в середине октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Франция обыграла Хорватию в матче с шестью мячами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 29979
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 18397
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 12879
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 12780
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 10683
Спорт
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 117
Молодежная сборная обыграла Финляндию в гостях
Молодежная сборная обыграла Финляндию в гостях
 Просмотров: 9
"Милан" решился на покупку Миколенко
"Милан" решился на покупку Миколенко Просмотров: 288
Роналду забил 101 мяч за сборную
Роналду забил 101 мяч за сборную
 Просмотров: 135
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
Роббен забил первый гол после возвращения в футбол
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
6
Показали рейтинг партий перед выборами
6
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
1
Самую дорогую овцу продали почти за полмиллиона долларов
Голосов: 1039
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua