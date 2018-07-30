Фото таланта "Динамо" в маске поразило сеть

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко попал в неприятную ситуацию после поединка стартового тура УПЛ с "Ворсклой" (1:0). Когда футболист пытался нанести удар головой по воротам, защитник полтавчан Владимир Чеснаков ногой попал Николаю по голове, сломав нос.

Шапаренко прошел необходимые медицинские процедуры. Сегодня он выложил в сеть фото в маске, в которой будет готовиться к матчу 3-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

Фотография вызвала оживленную реакцию среди подписчиков футболиста.

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Игра с "Шахтером" состоится в пятницу, 3 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 19:00.