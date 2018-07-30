Фото таланта "Динамо" в маске поразило сеть

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4455
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
3 Просмотров: 4959
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1413
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6039
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9936
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4482
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 918
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1548
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1710
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16470
Фото
Все фото
7
4
9
13
5
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Триумф Александра Усика в Москве - фото и видео
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Видео
Все видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Руни получил ужасную травму в США - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
Новичок "Ливерпуля" забил фантастический гол "Манчестер Юнайтед" - видео
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
"Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Легендарный динамовец Александр Шовковский одолел на байке 6 тыс. км Европой
Анатолий Ломаченко подтвердил статус лучшего тренера мира
Анатолий Ломаченко подтвердил статус лучшего тренера мира
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1215
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2664
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 594
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4887
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 2097
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 13:14

Фото таланта "Динамо" в маске поразило сеть

  Комментировать

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко попал в неприятную ситуацию после поединка стартового тура УПЛ с "Ворсклой" (1:0). Когда футболист пытался нанести удар головой по воротам, защитник полтавчан Владимир Чеснаков ногой попал Николаю по голове, сломав нос.

Шапаренко прошел необходимые медицинские процедуры. Сегодня он выложил в сеть фото в маске, в которой будет готовиться к матчу 3-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

 

Фотография вызвала оживленную реакцию среди подписчиков футболиста.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" на последних секундах вырвало победу у новичка премьер-лиги

Игра с "Шахтером" состоится в пятницу, 3 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 19:00.

Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фото таланта "Динамо" в маске поразило сеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 1 Просмотров: 83993
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 34771
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 34649
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 32162
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 12 Просмотров: 22847
Спорт
Скандал в ФФУ: экс-арбитр ФИФА уволился из-за коррупции
Скандал в ФФУ: экс-арбитр ФИФА уволился из-за коррупции Просмотров: 54
Ярмоленко выбрал номер в "Вест Хэме"
Ярмоленко выбрал номер в "Вест Хэме" Просмотров: 1125
Определилась позиция Свитолиной в рейтинге WTA
Определилась позиция Свитолиной в рейтинге WTA Просмотров: 495
В ФФУ жестко наказали арбитра Суперкубка Украины
В ФФУ жестко наказали арбитра Суперкубка Украины Просмотров: 1107
"Шахтер" разгромил "Арсенал" и другие результаты 2-го тура УПЛ
"Шахтер" разгромил "Арсенал" и другие результаты 2-го тура УПЛ
 Просмотров: 6840
Больше всего комментируют
26
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
22
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
12
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 2641
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua