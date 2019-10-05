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суббота, 05 октября 2019 20:11

Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
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Переводчица Франка Рибери обаятельная Алессия Энрикес стала настоящей звездой и мечтой болельщиков итальянской "Фиорентины".

Девушка и раньше завоевывала внимание публики, работая с топ-футболистами - Балотелли, Буффоном, Стротманом. Однако по-настоящему Энрикес прославилась именно после пресс-конференции Рибери.

Руководство клуба, приглашая Франка, рассчитывало, что он станет знаменитостью команды из Флоренции. Но неожиданно, не Франк стал звездой своей же пресс-конференции, а его скромная, но безумно красивая переводчица Алессия Энрикес.

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Девушка настолько понравилась болельщикам, что во время презентации Франка на поле стадиона, они перебили ведущего и начали скандировать имя Энрикес, посвятив ей песню. Также фанаты засыпали инстаграм девушки комплиментами и признаниями в любви.

Переводчица Алессия Энрикес завоевала любовь фанатов итальянской "Фиорентины". Фото: Instagram/alessiah
Переводчица Алессия Энрикес завоевала любовь фанатов итальянской "Фиорентины". Фото: Instagram/alessiah
Переводчица Алессия Энрикес завоевала любовь фанатов итальянской "Фиорентины". Фото: Instagram/alessiah
Переводчица Алессия Энрикес завоевала любовь фанатов итальянской "Фиорентины". Фото: Instagram/alessiah
Переводчица Алессия Энрикес завоевала любовь фанатов итальянской "Фиорентины". Фото: Instagram/alessiah

Франк Рибери - французский футболист. Экс-игрок сборной Франции и "Баварии". Сейчас полузащитник итальянского клуба "Фиорентина".

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Дата
05
октября

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