Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист

Недавно стало известно, что донецкий "Шахтер" хочет пригласить левого защитника луганской "Зари" Богдана Михайличенко.

Богдан Михайличенко является воспитанником школы "Динамо", был капитаном юношеской и молодежной команды. В "Зарю" на постоянной основе он перешел летом 2019 года. О футбольной карьере Михайличенко известно достаточно много, а вот его личная жизнь покрыта тайнами.

Известно, что спортсмен встречается с красивой блондинкой по имени Виктория. У пары много общих фотографий в Instagrami. Однако информации о девушке в сети мало, но очень много ее горячих фотографий.

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Одной из самых соблазнительных футбольных арбитров мира без сомнения можно назвать Фернанду Коломбо. Сначала она была успешной моделью, однако в 2014 году покинула все, и стала судьей.