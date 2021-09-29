Форварду "Шахтера" понадобится операция

Думфрис принес извинения Траоре. Фото: UA-Футбол

Нападающий донецкого "Шахтёра" Лассина Траоре перенесёт операцию после травмы, которую он получил в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (0:0). Сначала футболист пройдёт углубленное медицинское обследование, а затем будет прооперирован, сообщает пресс-служба "горняков".



28 сентября донецкий "Шахтёр" встречался с миланским "Интером". Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе "НСК Олимпийский" в Киеве (Украина). Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

Траоре травмировали уже на 8-ой минуте матча, после неудачного падения игрока "Интера" Думфриса.

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"Шериф" набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. "Реал" (3) занимает второе место. "Интер" и "Шахтёр", в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре "Шериф" сыграет с "Интером", "Шахтёр" встретится с "Реалом".