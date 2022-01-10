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понедельник, 10 января 2022 15:10

Форвард "Зари" готовится перейтив "Андерлехт"

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Форвард &quot;Зари&quot; готовится перейтив &quot;Андерлехт&quot;
Саядманеш выбрал себе новый клуб. Фото: "Заря"

Нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахьяр Саядманеш может перейти в бельгийский "Андерлехт".

"Венсан Компани поговорил со мной и моим менеджером. Он хочет, чтобы я перешел в "Андерлехт". Переговоры между бельгийским клубом и "Фенербахче" продолжаются. "Халл Сити" тоже хочет заключить со мной контракт. Но я предпочитаю выступать за" Андерлехт", - сказал иранец. Сообщают "Футбольные трансферы".

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Последние 1,5 года Саядманеш выступал на правах аренды за луганскую "Зарю". Им интересовались "Шахтер", "Динамо" и итальянские клубы.

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