Форвард "Зари" готовится перейтив "Андерлехт"

Нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахьяр Саядманеш может перейти в бельгийский "Андерлехт".
"Венсан Компани поговорил со мной и моим менеджером. Он хочет, чтобы я перешел в "Андерлехт". Переговоры между бельгийским клубом и "Фенербахче" продолжаются. "Халл Сити" тоже хочет заключить со мной контракт. Но я предпочитаю выступать за" Андерлехт", - сказал иранец. Сообщают "Футбольные трансферы".
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Последние 1,5 года Саядманеш выступал на правах аренды за луганскую "Зарю". Им интересовались "Шахтер", "Динамо" и итальянские клубы.
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