Форвард сборной Уругвая забил роскошный гол на Копа Америка

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани стал автором роскошного взятия ворот в матче против Эквадора в рамках первого тура Копа Америка-2019.
Уругвай разбил Эквадор в матче 1-го тура Копа Америка-2019 со счетом 4: 0. Забивали Лодейро, Кавани и Суарес, а еще один мяч колумбийцы забили в свои ворота.
Особенно классным вышел гол Эдинсона Кавани. Уругвайцы оригинально разыграли угловой, который завершился скидкой Година на форварда ПСЖ. "Матадор" положил корпус и эффектным ударом удар через себя в падении вогнал мяч в ворота. Реакция комментатора - просто бесценна. Без сомнения, этот мяч однозначно претендовать на гол турнира.
Il #buongiorno oggi ce lo regala #Cavani 😍💙⚽️ @ECavaniOfficial sei sempre un fenomeno!pic.twitter.com/l3pac35ZRM— Stefano (@grisou79) 17 июня 2019 г.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ не уверен в будущем сразу 2 звезд команды
В группе C играют также Чили и Япония, которые свой поединок первого тура еще не провели.
Комментарии