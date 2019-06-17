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понедельник, 17 июня 2019 20:12

Форвард сборной Уругвая забил роскошный гол на Копа Америка

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Форвард сборной Уругвая забил роскошный гол на Копа Америка
Мяч Кавани станет один из претендентов на лучший гол Копа Америка 2019

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани стал автором роскошного взятия ворот в матче против Эквадора в рамках первого тура Копа Америка-2019.

Уругвай разбил Эквадор в матче 1-го тура Копа Америка-2019 со счетом 4: 0. Забивали Лодейро, Кавани и Суарес, а еще один мяч колумбийцы забили в свои ворота.

Особенно классным вышел гол Эдинсона Кавани. Уругвайцы оригинально разыграли угловой, который завершился скидкой Година на форварда ПСЖ. "Матадор" положил корпус и эффектным ударом удар через себя в падении вогнал мяч в ворота. Реакция комментатора - просто бесценна. Без сомнения, этот мяч однозначно претендовать на гол турнира.

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В группе C играют также Чили и Япония, которые свой поединок первого тура еще не провели.

https://football24.ua
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