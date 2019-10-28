Форвард сборной Украины забил за португальский клуб в дебютном матче

Евгений Сердюк выступает в Португалии уже 4 сезона. Фото: из открытых источников

Форвард сборной Украины Ю-21 Евгений Сердюк отметился голом за португальский клуб "Каса Пиа" в дебютном матче. Об этом сообщает "sport.ua"

В перенесенном поединке 7-го тура второго дивизиона Португалии против "Академика" 21-летний украинец вышел на замену на 56 минуте и сумел не только отличиться забитым мячом, но и заработать удаление.

Примечательно, что Сердюк получил красную карточку уже через минуту после забитого мяча. Несмотря на усилия Евгения, его "Каса Пиа" проиграла со счетом 2: 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ференцварош" Реброва на выезде обыграл лидера чемпионата Венгрии

Для Сердюка этот матч стал первым в 2019 году. Права на игрока принадлежат "Боавиште". Арендное соглашение с "Каса Пиа" рассчитано до конца сезона 2019 / 20.В активе Сердюка два матча за молодежную сборную Украины.