Форвард сборной Украины забил в Бундеслиге

Форвард сборной Украины 20-летний Даниил Сикан забил первый гол во второй Бундеслиге.
В матче "Ганза" – "Дармштадт" украинский нападающий сравнял счет во втором тайме.
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Украинскому форварду понадобилось всего 2 мин. после выхода на смену, чтобы забить. Сикан удачно сыграл при подаче углового и не оставил шансов вратарю соперника.
Даниил Сикан выступает в Германии по правам аренды. Его контракт принадлежит "Шахтеру".Команда украинца идет на 16 месте во втором по силе дивизионе Германии.
У Сикана есть в своем активе два матча за сборную Украины и один гол в ворота Казахстана в отборе к Кубку мира.
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