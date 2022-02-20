Форвард сборной Украины забил в Бундеслиге

Данило Сикан не смог закрепиться в "Шахтере". Фото: УАФ

Форвард сборной Украины 20-летний Даниил Сикан забил первый гол во второй Бундеслиге.

В матче "Ганза" – "Дармштадт" украинский нападающий сравнял счет во втором тайме.

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Украинскому форварду понадобилось всего 2 мин. после выхода на смену, чтобы забить. Сикан удачно сыграл при подаче углового и не оставил шансов вратарю соперника.

Даниил Сикан выступает в Германии по правам аренды. Его контракт принадлежит "Шахтеру".Команда украинца идет на 16 месте во втором по силе дивизионе Германии.

У Сикана есть в своем активе два матча за сборную Украины и один гол в ворота Казахстана в отборе к Кубку мира.