Форвард сборной Украины перейдет во французский клуб

Форвард молодежной сборной Украины и львовского "Руха" 19-летний Николай Кухаревич перейдет во французский "Труа".
Нападающий доиграет сезон в Украине, а уже летом переберется во Францию, сообщает официальный сайт львовского клуба.
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Сумма перехода и срок контракта пока остаются неизвестны.
В настоящее время "Труа" лидирует во 2-м дивизионе Франции в Лиге 2. В 2020 году клуб купила компания City FootballGroup, которая владеет, в том числе, "Манчестер Сити".
Николай Кухаревич уже 2-й созыв играет за молодежную сборную Украины. В его активе 2 матча и 3 гола.
В текущем сезоне "Рух" занимает последнее место в УПЛ. Кухаревич сыграл за команду 17 матчей и забил 2 гола.
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