Форвард сборной Украины не захотел переходить в клуб с АПЛ

Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Форвард сборной Украины Роман Яремчук зимой 2020 года мог сменить бельгийский "Гент" на клуб с АПЛ.

Сам Яремчук не очень хотел переезжать в Англию, потому что уровень новой команды его не устраивал, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Я могу сказать, что у Яремчука было предложение с АПЛ этой зимой. Но это был не тот клуб, в который он бы хотел переехать. Название этого клуба раскрывать, ведь с переходом не сложилось.

И это даже хорошо, что в настоящее время футболист сборной Украины имеет возможность выбирать, а не цепляться за первое попавшееся предложение. Но замечу, что предложение от клуба АПЛ была достаточно серьезной ", - сказал журналист в программе Цыганик Live

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын бывшего игрока "Динамо" заинтересовал сразу два клуба Серии А



Роман Яремчук - воспитанник "Динамо", но не смог закрепиться в Киеве за первую команду. Летом 2017 перебрался в "Гента", но в случае трансфера динамовцы получат 30 процентов от трансфера форварда. В сборной Украины Роман Яремчук основной нападающий.