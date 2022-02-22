Форвард сборной и "Днепра-1" Довбык выбыл на 5-6 недель - официально

Артём Довбык. Фото: СК "Днепр-1"

Форвард "Днепра-1" Артем Довбык получил травму во время занятий в тренажерном зале.

Футболист прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт днепровского клуба.

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Срок восстановления Довбыка оценивается в 5-6 недель.

Артем точно не сыграет в стыковом матче плей-офф за путевку на чемпионат мира 2022 года против Шотландии.

В текущем сезоне Довбык сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта. Победитель пары сыграет с Австрией или Уэльсом за попадание на ЧМ-2022.