Форвард "Ливерпуля" забил красный гол пяткой

 
Ексклюзивы
1/5
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 612
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 864
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1773
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2367
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 558
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1251
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6615
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2655
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Форвард "Ливерпуля" забил красный гол пяткой
Форвард "Ливерпуля" забил красный гол пяткой
"Ювентус" прервал свою беспроигрышную серию
"Ювентус" прервал свою беспроигрышную серию
Ярмоленко выбил Зинченко из Кубка английской лиги
Ярмоленко выбил Зинченко из Кубка английской лиги
"Баварию" уничтожили 5:0: как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
"Баварию" уничтожили 5:0: как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Показали, какой гол забила вратарь сборной Украины
Показали, какой гол забила вратарь сборной Украины
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" – Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" – Павел Жебривский
Просмотров: 99
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 882
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 828
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2691
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 135
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 07:11

Форвард "Ливерпуля" забил красный гол пяткой

  Комментировать
Форвард &quot;Ливерпуля&quot; забил красный гол пяткой
Дивок Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Фото: Reuters

Форвард сборной Бельгии и "Ливерпуля" Дивок Ориги забил красивый гол за мерсисайдцев.

В матче 1/8 Кубка лиги команда бельгийца победила "Престон" – 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко выбил Зинченко из Кубка английской лиги

В конце матча гости удвоили свое преимущество на табло. Ориги откликнулся на передачу во вратарскую. Бельгийский нападающий пяткой достал мяч и перевел его в ворота соперника. Голкипер "Престона" был бессилен спасти свою команду.

Ориги провел за "Ливерпуль" в текущем сезоне пять матчей и забил два гола.

В турнирной таблице команда Юргена Клоппа идет на втором месте в АПЛ, отставая от "Челси" на одно очко. В следующем туре "красные" сыграют против "Брайтона".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Форвард "Ливерпуля" забил красный гол пяткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 6615
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 5553
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 5040
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 4689
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 4257
Спорт
Почему "Металлист" вышел в четвертьфинал Кубка Украины
Почему "Металлист" вышел в четвертьфинал Кубка Украины
 Просмотров: 450
Джошуа рассказал, почему проиграл Усику
Джошуа рассказал, почему проиграл Усику Просмотров: 648
"Три дня я был между жизнью и смертью" - новичок "Динамо" чуть не умер после педикюра
"Три дня я был между жизнью и смертью" - новичок "Динамо" чуть не умер после педикюра Просмотров: 774
Стало известно, кто получит "Золотой мяч"
Стало известно, кто получит "Золотой мяч" Просмотров: 558
"Барселона" запланировала чистку состава после отставки Кумана
"Барселона" запланировала чистку состава после отставки Кумана Просмотров: 315
Больше всего комментируют
14
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
7
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
2
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
Голосов: 308
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть