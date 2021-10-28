Форвард "Ливерпуля" забил красный гол пяткой

Дивок Ориги выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Фото: Reuters

Форвард сборной Бельгии и "Ливерпуля" Дивок Ориги забил красивый гол за мерсисайдцев.

В матче 1/8 Кубка лиги команда бельгийца победила "Престон" – 2:0.

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В конце матча гости удвоили свое преимущество на табло. Ориги откликнулся на передачу во вратарскую. Бельгийский нападающий пяткой достал мяч и перевел его в ворота соперника. Голкипер "Престона" был бессилен спасти свою команду.

Ориги провел за "Ливерпуль" в текущем сезоне пять матчей и забил два гола. В турнирной таблице команда Юргена Клоппа идет на втором месте в АПЛ, отставая от "Челси" на одно очко. В следующем туре "красные" сыграют против "Брайтона".