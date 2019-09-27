Форвард французского клуба украл серьезную сумму денег и часы в одноклубника

Дольберг только этим летом перешел из "Аякса" в "Ниццу"

Нападающий "Ниццы" Ламин Диаби признался в краже часов у своего одноклубника и коллеги по амплуа Каспера Дольберга, сообщает "afp.com".

Напомним, что 16 сентября в раздевалке Дольберг обнаружил пропажу своих часов стоимостью 70 тысяч евро. Датчанин обратился в полицию, которая провела расследование произошедшего.

Диаби в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также обязался возместить ущерб Дольбергу. Руководство "Ниццы" начало дисциплинарное производство в отношении форварда, также, по информации издания, велика вероятность расторжения контракта с Ламином Диаби.

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18-летний Диаби в нынешнем сезоне не провел за "Ниццу" ни одного поединка, в то время как Каспер Дольберг отличился одним голом в трех матчах за клуб. В Ниццу датчанин перебрался лишь в конце лета из "Аякса" за 20,5 миллиона евро.