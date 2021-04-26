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понедельник, 26 апреля 2021 20:46

Форвард "Днепра-1" заинтересовал "Марсель"

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Форвард &quot;Днепра-1&quot; заинтересовал &quot;Марсель&quot;
Довбик несколько лет играл в Дании. Фото: "Днепр-1"

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что к форварду "Днепра-1" Артему Довбику проявляет интерес "Марсель".

Отмечается, что интерес достаточно серьезный, французский клуб начал вести 23-летнего украинца.

Кроме того, Цыганык подтвердил, что футболистом интересуются "Динамо", "Шахтер" и "Бешикташ". Также за ним начали следить много других европейских клубов.

В текущем сезоне нападающий забил 10 голов (3 с пенальти) в 25 матчах за клуб.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро, его контракт с днепровским клубом рассчитан до конца 2023 года.

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"Марсель" за 4 тура до завершения французского чемпионата идет 6-м, в еврокубках от Франции участвуют 5 первых мест. Команду тренирует Хорхе Сампаоли. Лидирует в чемпионате "Лилль". ПСЖ идет на втором месте.

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Дата
26
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