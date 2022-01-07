Форвард для Шевченко. "Дженоа" ведет переговоры с двумя нападающими

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер Серии А "Дженоа" стремится усилить свою атаку во время зимнего трансферного окна.

Команда Андрея Шевченко находится в поиске забивного нападающего, сообщает журналист Никола Скира.

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"Грифоны" ведут переговоры по двум нападающим Речь идет о Ветона Бериша из "Викинга" и Жордана Себатшо из "Янг Бойз".

С норвежцем Берышем переговоры посерьезнее. У него тот же агент, что у новичка команды Лео Эстигора.

В текущем сезоне Себатшо провел 17 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 11 голов. Бериша забил 22 мяча в 28 встречах в норвежской лиге. В последнем матче "Дженоа" у гостя сыграл в ничью с "Сассуоло" – 1:1. Команда Шевченко имеет в своем активе 12 очков и занимает 19 место в таблице. В следующем туре "грифоны" сыграют дома против "Специи" Виктор Коваленко. Игра состоится 9 января. Начало матча в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.