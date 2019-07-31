Форвард "Динамо" перешел в испанский клуб

Иван Дероган решил попробовать свои силы в Испании

Молодой нападающий "Динамо" и юниорской сборной Украины Иван Дероган продолжит карьеру в Испании.

18-летний форвард Динамо Иван Дероган ближайшее время перейдет в "Аренас", который выступает в Сегунде Б (третий по силе дивизион Испании). Более того, нападающий уже вроде подписал контракт с клубом, отмечает "Sportarena".

Официально о переходе пока не объявлено. По информации источника, тренерский штаб "Аренаса" рассчитывает на Дерогана как на игрока основной команды, так и на исполнителя команды U-19, выступает в региональной лиге.

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В сезоне 2018/19 Аренас занял 15 место в своей группе в Сегунде Б. Что касается Дерогана, то в активе нападающего форуме поединков за первую команду, он выступал только за молодежные команды киевлян.