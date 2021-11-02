Форвард "Барселоны" пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро стало плохо во время матча против "Алавеса". Фото: REUTERS

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины 33-летний Серхио Агуэро выбыл минимум на три месяца.

Нападающий не сможет играть в течение этого времени из-за проблем с сердцем, сообщает официальный сайт каталонцев.

В матче 12-го тура Примеры против "Алавеса" нападающему стало плохо и он досрочно покинул поле из-за проблем с сердцем. Дальнейшее медицинское обследование принесло плохие новости.

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Агуэро будет недоступен минимум в ближайшие три месяца, которые планируют посвятить его лечению и восстановлению.

На старте сезона Серхио тоже пропустил три месяца – из-за травмы голени.

Серхио Агуэро перешел в "Барселону" из "Ман Сити" в статусе свободного агента. За каталонцев он провел пять матчей и забил один гол. 2 ноября "Барселона" проведет гостевой матч против "Динамо" в рамках Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-транслицию читайте на нашем сайте.