Форвард "Антверпена" забил 5 мячей в одном матче

Фрей провел на поле 76 минут. Фото: Википедия

Сегодня, 8 августа, в матче 3-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" встретился с "Антверпеном". Игра проходила на стадионе "Морис Дюфран — Склессен" (Льеж, Бельгия) и завершилась со счётом 2:5 в пользу "Антверпена". Все пять голов гостевой команды забил швейцарский нападающий Микаэль Фрей.

27-летний форвард оформил пента-трик, забив на 6-й, 37-й, 59-й, 61-й и 68-й минутах матча. На 76-й минуте Микаэль Фрей был заменён. "Стандард" сумел ответить лишь двумя голами. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу "Антверпена", а Фрей безоговорочно стал главным героем матча.

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До перехода в "Антверпен" Фрей успел поиграть за "Фенербахче", "Цюрих", "Лилль", "Янг Бойз", "Нюрнберг" и несколько других команд. Также он выступал в молодёжных сборных Швейцарии, однако за взрослую национальную команду не провёл ни одного матча. Transfermarkt оценивает игрока всего в € 2,2 млн.