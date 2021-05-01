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суббота, 01 мая 2021 09:35

Фонсеку уволят из "Ромы" в конце сезона

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Фонсеку уволят из &quot;Ромы&quot; в конце сезона
Паулу Фонсека два года работает с римским клубом. Фото: Reuters

Главного тренера итальянской "Ромы" Паулу Фонсеку уволят по окончании сезона. Об этом сообщает Corriere della Sera. Руководство римского клуба было в ярости после разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед" (2:6) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

По информации источника, после переговоров с руководством "Ромы" португальский тренер сохранил свою должность, но останется в команде только до конца сезона.

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Португалец может продолжить карьеру в АПЛ, где им интересуется "Кристал Пэлас". Специалист также входит в шорт-лист московского "Спартака" на следующий сезон. "Рома" занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков в 33-х турах. Ранее сообщалось, что римский клуб может возглавить экс-тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

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