Фонсека разгромил "Фиорентину" и отправил в отставку ее тренера

Виченцо Монтелла два раза тренировал "Фирентину"

Итальянская Фиорентина освободила Винченцо Монтелла с поста главного тренера после разгромного поражения от Ромы (1:4) в рамках 17-го тура Серии А. С лета Рому тренирует бывший наставник Шахтера Пауло Фонсека.

45-летний специалист потерял должность главного тренера, сообщает "Футбол-24".

Эта неудача подтвердила кризис "фиалок", которые не побеждали в чемпионате в течение 7-ми туров. Последний раз флорентийцы побеждали в Серии А в конце октября. Тогда тосканцы одолели Сассуоло (2:1) на выезде.

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Винченцо Монтелла возглавил Фиорентину в апреле, но достичь ощутимого прогресса с командой не смог. Ранее он работал с Ромой, Катанией, Сампдорией, Миланом и Севильей.