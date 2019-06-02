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воскресенье, 02 июня 2019 14:26

Фонсека получил предложение от "Ромы"

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Фонсека получил предложение от &quot;Ромы&quot;
Фонсека трижды приводил "Шахтер" к чемпионству

Тренер Шахтера Пауло Фонсека получил предложение от "Ромы", сообщает "Футбол-24".

По условиям соглашения, португальский специалист будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон, контракт рассчитан на 3 года.

Ранее сообщалось, что "волки" вели переговоры с Синишей Михайловичем, но тот решил остаться в "Болонье". Римляне также не смогли договориться с Антонио Конте, который возглавил "Интер". Трансферный советник итальянского клуба Франко Бальдини считает именно наставника "Шахтера" главной кандидатурой.

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У тренера "Шахтера" действующий контракт с донецким клубом рассчитан еще на год. Накануне президент "горняков" Ринат Ахметов заявил о готовности отпустить Паулу Фонсеку в европейский гранд, если поступит такое предложение.

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02
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