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воскресенье, 12 мая 2019 08:10

Фонсека не слышал о переходе Хачериди

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Фонсека не слышал о переходе Хачериди
Фонсека считает, что в его распоряжении есть хорошие центральные защитники

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы над "Александрией" (2:1) прокомментировал трансферные слухи о приходе Хачериди – пишет "Террикон"

"Новость. Честно скажу, никогда об этом не слышал, - признался Фонсека. – У нас отличные центральные защитники".

На вопрос об интересе "Ромы" к его кандидатуре Пауло ответил:


"Я сфокусирован только на победе в чемпионате и Кубке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хачериди близок к переходу в "Шахтер"

"Рома" думает о приглашении тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки, информирует авторитетное издание Corriere dello Sport. В клубе есть контакты специалиста, но пока переговоров не было, так как португалец сфокусирован на успешном завершении сезона с "горняками". Резервный вариант "Ромы" - французский наставник Лоран Блан.

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