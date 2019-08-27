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вторник, 27 августа 2019 11:35

Фонсека начал работу в "Роме" с результативной ничьей

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Фонсека начал работу в &quot;Роме&quot; с результативной ничьей
Команда Пауло Фонсеки трижды выходила вперед, но так и не удержала победу в игре против "Дженоа"

В стартовом туре Серии А "Рома" дома не сумела обыграть "Дженоа", сыграв вничью со счетом 3:3. Это был первый официальный матч экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки во главе "волков".

Римляне вышли вперед уже в начале матча. На 6-й минуте Дженгиз Ундер пробил точно в угол ворот. "Дженоа" отыгрался спустя 10 мин. усилиями Андреа Пинамонти. До перерыва команды еще раз обменялись результативными ударами. На гол Эдина Джеко ответил Доминико Кришито, реализовавший пенальти.

После перерыва Александар Коларов вновь вывел "Рому" вперед. Серб забил прекрасным ударом со штрафного. На 70-й мин. "Дженоа" отыгралась в третий раз. Точный удар на счету Кристиана Куаме.

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В следующем туре 1 сентября команда Фонсеки в римском дерби сыграет с "Лацио".

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