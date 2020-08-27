Флику повезло возглавить "Баварию"

Ханси Флик был игроком "Баварии". Фото ФК "Бавария"

Ханси Флик пришел в "Баварию" перед началом нынешнего сезона для усиления тренерского штаба Нико Ковача. Хорват сам предложил кандидатуру квалифицированного специалиста на роль ассистента, а Ули Хёнесс с радостью согласился нанять знакомого баварца. Шанс порулить командой был делом времени для Флика – с первых месяцев сезона стало понятно, что Ковач не справится.

Нико – приличный тренер, но не для "Баварии". Он стал жертвой трансферных неудач руководства и подходил на роль козла отпущения. Однако сочувствие к нему нет – даже в таких условиях тренер должен проявить себя лучше. Ковач не нашел общего языка с лидерами раздевалки и ограничивал команду своим футболом. После позорного поражения во Франкфурте стороны прекратили взаимные муки, а руль временно получил Ханси Флик. Об этом пишет soccernews

Мюнхенские боссы испытывали Флика постепенно: дали неделю – разгром "Дортмунда" и 6:0 за два матча, подождали до Рождества – команда преобразилась и продолжала прогрессировать, оставили главным тренером до конца сезона – Бавария выиграла Лигу чемпионов.

Эффектный футбол, результаты, довольные футболисты. Логическим следствием этих явлений стал полноценный контракт для коуча на 3 года. Флику в определенном смысле повезло. "Бавария" не имела хорошего варианта на замену Ковачу (хорвата, видимо, так и не уволили бы, если бы он сам не подал в отставку), а после потери тренера суетливо начала перебирать шорт-лист. Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Макс Аллегри и Маурисио Почеттино, конечно, не подошли, а Эрика Тен Хага и Томаса Тухеля нужно было ждать как минимум до лета. Казалось, что именно для кого-то из них Флик должен был держать место.

Между наставником и игроками напряженная атмосфера, команда выглядит бледно и не реализовывает свой потенциал, а тут приходит добряк, которого все любят. Он хвалит подопечных, находит наилучшее применение звездам, результаты заметно улучшаются. Знакомая ситуация? Нет, это не Моуринью, Сульшер и МЮ, хотя с первого взгляда очень похоже, перепутать не трудно. В обоих случаях руководство клуба, по сути, должно предложить временному тренеру полноценный контракт. Впрочем, минимальное погружение в детали – и различия становятся очевидными. Не умаляя заслуг Сульшера, нужно признать, что рывок "Юнайтед" главным образом был следствием эмоционального всплеска и везения. Тогда как в основе прогресса "Баварии" Флика структурные улучшения игры. Положительные результаты "Баварии" подкрепляются фантастической игрой. Контракт для Флика совсем не выглядит поспешным решением. "Бавария" превратилась в сильнейшую команду Европы. Это настоящий аргумент в пользу Ханси.

Мюнхенские боссы испытывали Флика постепенно: дали неделю – разгром "Дортмунда" и 6:0 за два матча, подождали до Рождества – команда преобразилась и продолжала прогрессировать

Ковач ехал на мюнхенском Феррари 100 км / ч и не более. Этого хватало, чтобы опередить всевозможные неисправные "мазды" в гонке Бундеслиги, но осторожность хорвата мало кому приносила удовольствие – все видели, что можно гнать лучше. Ханси Флик снял ногу с тормоза и машина полетела. Да, риски выросли, но наконец Феррари выглядит, как Феррари. Флик по сравнению с Ковачем раскрыл футбол "Баварии" в обе стороны. Агрессивная игра впереди предусматривает больше моментов у чужих ворот, а высокая линия обороны с Боатенгом увеличивает риски острых выпадов на собственные ворота. Для "Баварии", учитывая превосходство в классе над конкурентами, такой размен выгоден. Базовая статистика это доказывает уже на дистанции нескольких месяцев. Мюнхенцы после смены тренера выиграли 18 матчей из 21 (9 разгромов, 12 игр "на ноль"), а Леверкузену и Гладбаху крупно повезло побить Флика.

До этого сезона Флик был не слишком известным широкой публике, но у него есть все необходимое для должности главного тренера "Баварии". Во-первых, клубная принадлежность, которая так ценится на "Зебенер Штрассе". В конце 80-х Ханси играл за "Баварию" 5 лет и взял с командой 4 чемпионства. Флик – успешный тренер с регалиями. Он ассистировал Йоахиму Леву в сборной Германии 8 лет, в течение которых Бундестим неизменно сходила на пьедестал чемпионатов Европы и Мира. Его вклад в успехи огромен: от подготовки стандартов до отработки тех же переходных фаз. В 2014 Ханси помог немцам выиграть кубок мира и попрощался со сборной. "Без Ханси мы бы не стали лучшей командой мира", – заявлял Йоахим Лёв. Со времен сборной Флик сохранил прекрасные отношения с нынешними "сенаторами" "Баварии". Нойер и Мюллер наперебой сыплют комплиментами в его адрес. Ассистируя Лёву и Ковачу, Флик сглаживал отношения между тренерским штабом и футболистами, мотивировал недовольных. Когда команда лишилась Ковача, атмосфера значительно улучшилась. Футболисты почувствовали, что во главе правильный человек.

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"Бавария" прошлом сезоне взяла Кубок Германии, выиграла Бундеслигу и Лигу чемпионов.