ФК "Динамо" получило исков на сумму 350 тыс евро и не платит зарплаты футболистам

 
Ексклюзивы
1/5
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 225
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 621
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1215
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 666
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4428
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4716
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1656
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 558
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3474
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Месси спас "Барселону" от очередного позора
Месси спас "Барселону" от очередного позора
Стало известно, что кричал Луческу арбитру во время скандального матча "Динамо" - "Колос"
Стало известно, что кричал Луческу арбитру во время скандального матча "Динамо" - "Колос"
Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"
"Тоттенхэм" не смог стать единоличным лидером АПЛ
"Тоттенхэм" не смог стать единоличным лидером АПЛ
Лидер Серии А "Милан" потерял очки
Лидер Серии А "Милан" потерял очки
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 315
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 810
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 279
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2241
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1080
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 27
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 17:37

ФК "Динамо" получило исков на сумму 350 тыс евро и не платит зарплаты футболистам

  Комментировать
ФК &quot;Динамо&quot; получило исков на сумму 350 тыс евро и не платит зарплаты футболистам
В ФИФА заведено три дела по искам против клуба Динамо Киев

На данный момент в ФИФА заведено три дела по искам против клуба "Динамо Киев" на общую сумму около 350 тыс. евро

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на футбольный Telegram-канал "Тайны футбола".

Перечень исков следующий:

1. Мбокани решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 8.05.2020 на 78 892 евро + 5% годовых и трансферный бан.
2. ФК "Малага" (трансфер Антунеша) решение ПРС ФИФА от 27.03.2020 на 25 298,5 евро и трансферный бан.
3. ФК "Митьюлланд" (трансфер Дуелунда) жалоба в ПРС ФИФА от 1.12.2020 на сумму 241,158.21 + проценты на момент фактической оплаты.

"Учитывая имеющуюся информацию и документы, все разговоры про усиление состава Динамо в зимнее трансферное окно выглядят необоснованно. Всё это больше похоже на пускание пыли в глаза и попытку создать иллюзию работы менеджмента успешного клуба. Финансовое положение в клубе нестабильно и, помимо долгов по спорам ФИФА, в Динамо также существует и внутрення задолженность перед игроками и сотрудниками клуба", - отмечается в сообщении.

Кроме того, расчитывать на платежи УЕФА и вырученные деньги от трансферов игроков особо не стоит, указывают авторы канала.

"...ведь помимо всех вышеупомянутых долгов у Суркисов существует задолженность перед инвесторами", - сказано в сообщении.

Как известно "Динамо Киев" также имеет долг перед "Приват Банком" в размере 16,7 млн долларов. Ещё порядок 5 млн долларов банку должен президент ФК Игорь Суркис.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ФК "Динамо" получило исков на сумму 350 тыс евро и не платит зарплаты футболистам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности

Секс для удовольствия: обезьяны не перестают удивлять

На Кубани преостановили украинизацию

В Крыму переименовали населенные пункты

Скоропадский отрекся от власти

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 6 Просмотров: 12395
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 11961
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11729
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 9396
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 9306
Спорт
Дали 10 лет. Во Франции засудили российских футбольных хулиганов
Дали 10 лет. Во Франции засудили российских футбольных хулиганов Просмотров: 387
Грачев рассказал о шансах "Динамо" в противостоянии с "Брюгге"
Грачев рассказал о шансах "Динамо" в противостоянии с "Брюгге"
 Просмотров: 342
Назвали все пары 1/16 финала Лиги Европы
Назвали все пары 1/16 финала Лиги Европы Просмотров: 234
"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/16 Лиги Европы
"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/16 Лиги Европы Просмотров: 522
"Шахтеру" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы "- Вернидуб
"Шахтеру" рано говорить о готовности выиграть Лигу Европы "- Вернидуб Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
3
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 22
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть