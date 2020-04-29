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среда, 29 апреля 2020 08:48

Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
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Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне
Фото: instagram.com/patriciaabreulopes
Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне
Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне
Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне
Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне

Испанский фитнес-модель Патрисия Лопес не оставляет любимое занятие на карантине. Она продолжает позировать перед камерой.

Результаты можно увидеть на ее странице в Instagram.

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Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне. Не стесняясь соседей, модель позировала перед фотографом, демонстрируя загорелые формы.

Автор: instagram.com/patriciaabreulopes
  Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне
Лопес снялась в обнаженной фотосессии во дворе собственного дома в Барселоне

Британская модель 24-летняя Деми Роуз поделилась с подписчиками ярким фото. Снимок звезда опубликовала в Instagram. На фотографии общего плана, снятой снизу, Роуз в кружевном черном комплекте белья, который открывает интимные прелести красавицы. На плечи Деми накинула лайковую ярко-красную курточку. На глаза - стильные красные солнцезащитные очки. На ногах у модели красные замшевые ботфорты на высоких каблуках.

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