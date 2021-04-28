"Фиорентина" крадет тренера из-под "Шахтера"

Де Дзерби имеет широкий выбор. Фото: Reuters

Итальянская "Фиорентина" ведет активную работу над приглашением на пост главного тренера Роберто Де Дзерби, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на QS-La Nazione.

"Фиалки" изначально хотели заполучить Дженнаро Гаттузо, но он отказался принимать решение о будущем сейчас. Сначала он хочет закончить сезон с "Наполи" и будет готов обсудить будущее примерно через месяц.

"Фиорентина" хочет провести перестройку команды, поэтому решила заранее определиться с новым главным тренером. Сейчас флорентийский клуб ускорил работу над приглашением Де Дзерби, поскольку в нем также заинтересован "Шахтер".

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Ожидается, что Де Дзерби примет решение о будущем в течение 7-10 дней. Ранее была информация, что "Шахтер" предлагает Де Дзерби зарплату 4 млн евро в год. "Сассуоло", который он сейчас тренирует, идет на 8 месте в чемпионате Италии. В следующем туре клуб Де Дзерби встретится с "Аталантой" украинца Руслана Малиновского.