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понедельник, 08 июля 2019 12:01

Финский хоккеист заплатил рекордный в истории страны автомобильный штраф

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Финский хоккеист заплатил рекордный в истории страны автомобильный штраф
Расмус Ристолайнен заплатил большой штраф за свои большие заработки в НХЛ

Один из самых талантливых защитников НХЛ Расмус Ристолайнен получил рекордный автомобильный штраф в истории своей страны. За превышение скорости Расмуса оштрафовали на 120 тыс. евро.

В начале мая этого года в родном городе Турку Расмус на автомобиле Mercedes G 500 SUV прокатился на одном из участков со скоростью 81 км/ч при ограничении 40 км/ч.

В Финляндии правила дорожного движения одинаковы для всех, а вот суммы штрафов, как оказалось, нет.

Так называемый speeding ticket рассчитывается с учетом официальных заработков нарушителя. В Ристолайнена действующий контракт с "Баффало" на общую сумму $32,4 млн. В год Расмус получает примерно $5,4 млн. Исходя с экономической формулы наказаний в Финляндии, была рассчитана сумма штрафа 120 тыс. евро.

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Расмус Ристолайнен - ​​финский хоккеист, защитник. Выступает за "Баффало Сейбрз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В чемпионатах НХЛ - 112 матчей (10+14).

https://24tv.ua
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