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суббота, 13 ноября 2021 18:19

Финляндия в меньшинстве победила Боснию

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Финляндия в меньшинстве победила Боснию
Фото: palloliitto.fі

Сборная Финляндии в боснийском городе Зеница обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1 и вышла на второе место в нашей группе. Голы в матче забивали Форс, Лод и О'Шонесси – у гостей и Менало – у хозяев.

Победа сборной Финляндии до невозможности усложнила задачу сборной Украины. Финны набрали 11 зачетных баллов и на два пункта опережают сборную Украины. Теперь в последнем матче нашей команде необходимо побеждать Боснию и надеяться, что сборная Франции не проиграет заряженным хозяевам поля. То есть нашей команде нужно играть и оглядываться на матч в Хельсинки.

Есть одна небольшая положительная новость. Сборная Боснии и Герцеговины выйдет немотивированной против сборной Украины, поскольку потеряла даже теоретические шансы на второе место. Вряд ли тренеры рискнут выпустить на поле Эдина Джеко, до конца не залечившего травму. Плюс у Боснии точно не будет зрительской поддержки в матче, который для хозяев поля ничего не решает.

Во втором тайме, играя в меньшинстве, финны сумели удвоить преимущество, а при счете — 2:1 забить решающий третий мяч

Сборная Финляндии очень удивила. Только первые 15 минут финны сдерживали атаки хозяев, а затем перехватили инициативу. Выход Пукки один на один с Шехичем, нереализованный им пенальти и забитый гол Форса — свидетельство игрового преимущества гостей.

Напор финнов не остановило даже удаление Райталы (еще одна положительная новость для Украины). Во втором тайме, играя в меньшинстве, финны сумели удвоить преимущество, а при счете — 2:1 забить решающий третий мяч. Два последних гола финнов – следствие расхлябанности защитников Боснии. В обоих случаях защитники хозяев первыми были на мяче, но надеялись на случай и не дорабатывали.

Хозяевам не помогли расхваленные Крунич и Пьянич. Оба провалили игру и были заменены в середине второго тайма. Существует вероятность, что эти ребята тоже не выйдут на поле в матче с Украиной.

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Наша команда теперь не хозяин своей судьбы. В последнем матче Украину может не спасти победа над Боснией. Остается надеяться на резервистов сборной Франции, которые не захотят потерять лицо и шанс в матче в Хельсинки.

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Дата
13
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