Финляндия — Украина (Live)

Малиновский теперь не поможет сборной. Фото: UA-Футбол, Александр Приходько

Добрый вечер!

Не знаю, этот вечер будет добрым для сборной Украины, но решающим - точно. Наша сборная ослаблена травмами ведущих игроков с одной стороны и самодурной решениями тренера Александра Петракова - с другой, готовится выйти на поле против одного из основных конкурентов за второе место в группе - сборной Финляндии.

Наша команда выдала рекордную серию ничьих в официальных матчах отбора на Кубок мира - 5. Очевидно, что сегодня стрелка весов качнется в другую крайность. Что нас ждет? Победа и светлые перспективы? Поражение и отставка Петракова?

Пожалуй тяжелее всех будет смотреть игру Руслан Малиновский. Мало того, что тренер отцепил его от команды, так он запретил даже упоминать его имя на прескоференции. Александр Петраков сам загнал себя в этот угол, из которого есть выход только на Кубок мира или на пенсию.

Решения ждать не долго. Через два-три часа мы будем знать все.

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Стали известны стартовые сотсавы команд:

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Похьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тэйлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.