Финляндия — Украина — 1:2 (Первый тайм)

Малиновский теперь не поможет сборной. Фото: UA-Футбол, Александр Приходько

Добрый вечер!

Не знаю, этот вечер будет добрым для сборной Украины, но решающим - точно. Наша сборная ослаблена травмами ведущих игроков с одной стороны и самодурной решениями тренера Александра Петракова - с другой, готовится выйти на поле против одного из основных конкурентов за второе место в группе - сборной Финляндии.

Наша команда выдала рекордную серию ничьих в официальных матчах отбора на Кубок мира - 5. Очевидно, что сегодня стрелка весов качнется в другую крайность. Что нас ждет? Победа и светлые перспективы? Поражение и отставка Петракова?

Пожалуй тяжелее всех будет смотреть игру Руслан Малиновский. Мало того, что тренер отцепил его от команды, так он запретил даже упоминать его имя на прескоференции. Александр Петраков сам загнал себя в этот угол, из которого есть выход только на Кубок мира или на пенсию.

Решения ждать не долго. Через два-три часа мы будем знать все.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вратарь Финляндии назвал счет матча с Украиной

Стали известны стартовые составы команд:

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Похьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тэйлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.

Команды выходят на поле "Олимпийского" в Хельсинки.

Игра началась!

2 мин. Финны беспощадно прессингуют. Два удара подряд Пукки и Лод наносили. Пятов на месте.

4 мин. ГОЛ! Ярмоленко открывает счет из-за пределов штрафной роскошным ударом точно в угол ворот. Градецкий прыгнул, но тщетно. 1:0 мы повели!

7 мин. Наши провели еще одну острую атаку, но никто не откликнулся на прострел с левого фланга.

9 мин. Забарный выбивает мяч из-под ног Погьянапало. Опасно было.

12 мин. Финны с мячом длительное время и это уже заявка на владение инициативой.

14 мин. Соболь наступает на ногу сопернику недалеко до желтой карточки было.

15 мин. Яремчук получил мяч в 8 метрах от ворот, перевел под ударную ногу, но не попал в дальний угол.

19 мин. Агрессивно очень играют финны, наши переходят на игру от обороны, а при случае бегут в контратаку.

22 мин. Теперь прострел с правого фланнгу атаки нашей команды, однако опять никто не успевает замкнуть.

24 мин. Степаненко зарядил пушку издалека, но очень уж неточно.

27 мин. Яремчук потанцевал перед штрафной площадкой и сбросил под удар Ярмоленко, но удар Андрея защитник заблокировал.

29 мин. Гол! Отыгрались финны. Паника в нашей штрафной, стойка и вынос Матвиенко попадает прямо в Пукки. Опять ничья - 1:1.

33 мин. ГОЛ! Яремчук выводит нашу команду вперед! Классно разыграли комбинацию Тимчик, Цыганков и Яремчук. Роман забивал с 5 метров. 2:1!

37 мин. Кривцов получает желтую за удар сзади Пукки.

38 мин. Цыганков бил с 12 метров и не попал в верхней дальний угол.