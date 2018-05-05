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суббота, 05 мая 2018 15:17

Финалист Лиги чемпионов обошел "Динамо" в таблице коэффициентов УЕФА

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Финалист Лиги чемпионов обошел &quot;Динамо&quot; в таблице коэффициентов УЕФА
Выход "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов позволил укрепить позиции. Фото: Financial Express

После решающих матчей 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

"Ливерпуль", который оставил за бортом турнира "Рому" и пробился в финал Лиги Чемпионов, набрал 62 очка и опередил "Динамо". У киевского клуба столько же пунктов и он находится на 23-й строчке.

"Рома", которая победила англичан в домашнем матче (4:2), однако покинула Лигу чемпионов, также поднялась в рейтинге и опередила "Ливерпуль" на 2 очка и одну позицию.

"Шахтер" в активе 81 очко и находится на 14-м месте, уступая бал "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Удерживает лидерство другой финалист Лиги чемпионов - мадридский "Реал", информирует официальный сайт УЕФА.

Такой сейчас рейтинг клубов:

1. "Реал" - 160

2. "Атлетико" - 138

3. "Бавария" - 135

4. "Барселона" - 132

5. "Ювентус" - 126

...

14. "Шахтер" - 81

...

21. "Рома" - 64

22. "Ливерпуль" - 62

23. "Динамо" - 62

24. "Шальке" - 62

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Рома" билась с "Ливерпулем" за финал Лиги чемпионов в Киеве - видео

"Ливерпуль" может улучшить свое положение, если 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" победит "Реал".

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05
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