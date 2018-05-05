Финалист Лиги чемпионов обошел "Динамо" в таблице коэффициентов УЕФА

После решающих матчей 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
"Ливерпуль", который оставил за бортом турнира "Рому" и пробился в финал Лиги Чемпионов, набрал 62 очка и опередил "Динамо". У киевского клуба столько же пунктов и он находится на 23-й строчке.
"Рома", которая победила англичан в домашнем матче (4:2), однако покинула Лигу чемпионов, также поднялась в рейтинге и опередила "Ливерпуль" на 2 очка и одну позицию.
"Шахтер" в активе 81 очко и находится на 14-м месте, уступая бал "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Удерживает лидерство другой финалист Лиги чемпионов - мадридский "Реал", информирует официальный сайт УЕФА.
Такой сейчас рейтинг клубов:
1. "Реал" - 160
2. "Атлетико" - 138
3. "Бавария" - 135
4. "Барселона" - 132
5. "Ювентус" - 126
...
14. "Шахтер" - 81
...
21. "Рома" - 64
22. "Ливерпуль" - 62
23. "Динамо" - 62
24. "Шальке" - 62
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"Ливерпуль" может улучшить свое положение, если 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" победит "Реал".
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