Финал Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (LIVE), стартовые составы

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4986
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 630
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3790
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2763
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2412
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2304
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3132
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1368
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7308
Фото
Все фото
15
8
8
8
7
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Видео
Все видео
Ультрас требуют от Шевченко вызвать Зозулю в сборную Украины
Ультрас требуют от Шевченко вызвать Зозулю в сборную Украины
Футболисты сборной Аргентины выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Месси
Футболисты сборной Аргентины выстроились в очередь, чтобы сделать фото с Месси
18 летний форвард забил 9 мячей в одном матче на Кубке мира
18 летний форвард забил 9 мячей в одном матче на Кубке мира
Украина сыграла вничью с Нигерией и заняла первое место в своей группе на молодежном Кубке мира в Польше
Украина сыграла вничью с Нигерией и заняла первое место в своей группе на молодежном Кубке мира в Польше
Цыганков приноисть победу "Динамо" над Александрией
Цыганков приноисть победу "Динамо" над Александрией
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 225
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 630
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3132
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29836
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2322
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 306
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 21:00

Финал Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (LIVE), стартовые составы

  Комментировать
Финал Лиги чемпионов, &quot;Тоттенхэм&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; (LIVE), стартовые составы
Финал Лиги чемпионов сезона 2018-2019, Тоттенхэм - Ливерпуль, онлайн трансляция

Совсем скоро состоитсяя кульминация всего еврокубкового сезона. Финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся в битве за желанный трофей две английские команды "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Решающий матч сезона состоится в Мадриде на новом стадионе "Ванда Метрополитано" (домашняя арена "Атлетико"). Для обеих команд этот матч является историческим шансом впервые за много лет выиграть европейский клубный трофей.

Подопечные Почеттино последний раз играли в финале еврокубка аж в далеком 1984 году. Тогда "петухи" выиграли Кубок УЕФА. За следующие 35 лет достижением "Спурс" стал полуфинал Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа некуда богатую историю в еврокубках. "Мерсисайдцы" пьеятиразови победители Лиги чемпионов (ранее Кубка чемпионов) и прошлогодние финалисты.

В этом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках АПЛ. Оба раза победил "Ливерпуль".

Обслуживать матч будут:

Главный арбитр: Дамир Скомина

Ассистенты: Юре Прапротник, Роберт Вукан (все трое - словенцы)

Резервный арбитр - Антонио Матео Лаос (Испания)

Стартовые составы команд:

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Винкс, Сиссоко - Алле, Эриксен, Сон - Кейн

Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпуль" будет фаворитом финала Лиги чемпионов

Стартует новый еврокубковый сезон матчем за Супекубок УЕФА, который состоится в Стамбуле 14 августа. В матче зьийдуться победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов. ЛЕ в этом году выиграл лондонский "Челси", который в финале разгромил "Арсенал" (4:1).

Автор: Артем Галкин
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Финал Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (LIVE), стартовые составы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 15066
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13767
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 12924
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 10521
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 9369
Спорт
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
15
 Просмотров: 873
Новичок "Динамо" уже прибыл в Киев
Новичок "Динамо" уже прибыл в Киев Просмотров: 342
Веллингтон Нем может оставить "Шахтер"
Веллингтон Нем может оставить "Шахтер" Просмотров: 90
"Усик может побить Уайлдера" – Белью
"Усик может побить Уайлдера" – Белью Просмотров: 666
Пятикратный триумфатор Лиги Европы погиб в автокатастрофе
Пятикратный триумфатор Лиги Европы погиб в автокатастрофе Просмотров: 711
Больше всего комментируют
12
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
8
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
Голосов: 767
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua