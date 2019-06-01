Финал Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (LIVE), стартовые составы

Финал Лиги чемпионов сезона 2018-2019, Тоттенхэм - Ливерпуль, онлайн трансляция

Совсем скоро состоитсяя кульминация всего еврокубкового сезона. Финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся в битве за желанный трофей две английские команды "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Решающий матч сезона состоится в Мадриде на новом стадионе "Ванда Метрополитано" (домашняя арена "Атлетико"). Для обеих команд этот матч является историческим шансом впервые за много лет выиграть европейский клубный трофей.

Подопечные Почеттино последний раз играли в финале еврокубка аж в далеком 1984 году. Тогда "петухи" выиграли Кубок УЕФА. За следующие 35 лет достижением "Спурс" стал полуфинал Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа некуда богатую историю в еврокубках. "Мерсисайдцы" пьеятиразови победители Лиги чемпионов (ранее Кубка чемпионов) и прошлогодние финалисты.

В этом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках АПЛ. Оба раза победил "Ливерпуль".

Обслуживать матч будут:

Главный арбитр: Дамир Скомина

Ассистенты: Юре Прапротник, Роберт Вукан (все трое - словенцы)

Резервный арбитр - Антонио Матео Лаос (Испания)

Стартовые составы команд:

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Винкс, Сиссоко - Алле, Эриксен, Сон - Кейн

Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

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Стартует новый еврокубковый сезон матчем за Супекубок УЕФА, который состоится в Стамбуле 14 августа. В матче зьийдуться победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов. ЛЕ в этом году выиграл лондонский "Челси", который в финале разгромил "Арсенал" (4:1).