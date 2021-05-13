Финал Лиги чемпионов официально сменил место проведения

Финал Лиги чемпионов впервые в истории примет Порту. Фото: Reuters

Финал Лиги чемпионов сезона-202/21 состоится в Португалии на стадионе "Драгао".

УЕФА объявил об изменении места проведения финала Лиги чемпионов в этом сезоне, сообщает сайт организации.

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Матч пройдет в Порту на стадионе "Драгау". Сначала игра должна была состояться в Стамбуле на "Олимпийском стадионе". Турция уже второй год подряд теряет право провести финал самого престижного еврокубка из-за пандемии коронавируса.

Финал перенесли из Турции из-за того, что страна попала в "красный список" Великобритании - все прибывшие из Турции должны были бы пройти карантин.

Матч позволят посетить шести тысячам болельщиков от каждой команды-участницы финала.

Встреча пройдет 29 мая. Между собой сыграют английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити". Прошлогодним победителем турнира стала "Бавария", которая в финале обыграла ПСЖ -1:0. Матч состоялся в Лиссабоне.