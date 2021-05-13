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четверг, 13 мая 2021 14:20

Финал Лиги чемпионов официально сменил место проведения

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Финал Лиги чемпионов официально сменил место проведения
Финал Лиги чемпионов впервые в истории примет Порту. Фото: Reuters

Финал Лиги чемпионов сезона-202/21 состоится в Португалии на стадионе "Драгао".

УЕФА объявил об изменении места проведения финала Лиги чемпионов в этом сезоне, сообщает сайт организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, благодаря чему "Манчестер Сити" и "Челси" вышли в финал Лиги чемпионов

Матч пройдет в Порту на стадионе "Драгау". Сначала игра должна была состояться в Стамбуле на "Олимпийском стадионе". Турция уже второй год подряд теряет право провести финал самого престижного еврокубка из-за пандемии коронавируса.

Финал перенесли из Турции из-за того, что страна попала в "красный список" Великобритании - все прибывшие из Турции должны были бы пройти карантин.

Матч позволят посетить шести тысячам болельщиков от каждой команды-участницы финала.

Встреча пройдет 29 мая. Между собой сыграют английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити".

Прошлогодним победителем турнира стала "Бавария", которая в финале обыграла ПСЖ -1:0. Матч состоялся в Лиссабоне.

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Дата
13
мая

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