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вторник, 15 мая 2018 11:09

Финал Лиги чемпионов начался с минуты молчания по Валерию Лобановскому

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Финал Лиги чемпионов начался с минуты молчания по Валерию Лобановскому
Много европейских тренеров называли себя последователями Лобановского

15 мая 2002 года в столице Шотландии Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" состоялся финал Лиги чемпионов. Встретились мадридский "Реал" и леверкузенский "Байер". Игроки поспешили занять свои позиции на поле, когда прозвучало объявление диктора о минуте молчания по украинскому тренеру Валерию Лобановском. За 2 дня до финала Валерий Васильевич умер в Запорожье от инсульта.


Участники финала заняли место в центральном круге. В последнюю минуту прибежал боковой судья. На табло стадиона высветилось фото Валерия Васильевича.


"Безумно жаль", - сказал комментатор Владимир Маслаченко.

За два дня до финала Валерий Васильевич умер в Запорожье от инсульта


Валерий Лобановский трижды выводил свои команды в полуфинал Кубка чемпионов, дважды выигрывал Кубок кубков и один раз - Суперкубок Европы. В 1988 году сборная СССР под его руководством стала серебряным призером первенства континента.


Тот финал выиграл "Реал". Мадридцы открыли счет уже на 8-й минуте. Отличился Рауль. Бразилец Лусио из "Байера" ответил голом через 5 мин. Однако решающее слово осталось за мадридцами. Зинедин Зидан на 45 минуте очень красиво положил корпус и ударил под перекладину - 2:1.
Это был 9-й выигрыш "Реалом" Кубка чемпионов.

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Валерию Лобановскому посмертно вручили Рубиновый орден УЕФА.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
15
мая

Финал Лиги чемпионов начался с минуты молчания по Валерию Лобановскому

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