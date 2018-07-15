Финал Кубка мира -2018: что говорят тренеры перед матчем

К решающему матча Кубка мира злишилось несколько часов. Накануне битвы за трофей главные тренеры сборных Фрнации и Хорватии рассказали о своих ожиданиях.

Наставник хорватов Златко Далич считает, что его команду не должно давления, но в тот же момент подчеркивает важность матча.

"Наш самый тяжелый матч был в 1/8 финала со сборной Дании. До этого я сказал, что все 9 очков на групповом этапе не будут иметь никакого значения, если мы проиграем. Сейчас никакого давления нет, и на своих игроков давить я не буду. По этим матчем будет следить весь мир. Не нужно закрываться, не надо зацикливаться на чем-то.

Это самый важный поединок в нашей жизни. Это самый главный матч для всего хорватского народа. Если мы проиграем, то хотим сделать это достойно. Если мы завоюем этот кубок, то никто не будет гордиться больше, чем мы.

Автор: FIFA Златко Далич: Это самый важный поединок в нашей жизни. Это самый главный матч для всего хорватского народа

Завтра финал ЧМ, и игроки знают, что это такое. Мне нравится, что игроки сами говорят, когда чувствуют, что они не готовы на 100%. Все знают, что на кону, но если какой-то игрок чувствует, что не сможет выложиться по состоянию, он скажет об этом. Надеюсь, что сегодня нам удастся все преодолеть и футболисты смогут сыграть, а если нет, то у нас есть прекрасные игроки на скамейке запасных, поэтому за состояние своих игроков я не беспокоюсь.

Статистике и традициям я не уделяю большого внимания, они существуют для того, чтобы их ломать. Мы завтра намерены наслаждаться финалом, кто будет нашим соперником - не слишком важна. Пришло время, когда мир увидит, как играет Хорватия. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Мы заслужили этот финал. Независимо от того, что случится завтра, мы будем счастливы и будем гордиться собой ", - сказал тренер Хорватии.

Автор: Телеграф Болельщики в ожидании матча

Наставник французов Дидье Дешам накануне финала похвалил соперника и прокомментировал большое количество темнокожих игроков в команде.

"Играть в финале - уже привилегия и удовольствие. Нет ничего лучше и красивее, чем финал чемпионата мира. Мы сделаем все необходимое, чтобы подготовиться к нему. Три важнейших слова на сегодня: спокойствие, сосредоточенность и уверенность.

Модрич - быстрый игрок, который обладает огромной технической базой и имеет большое влияние на игру своей команды. Хорваты играют коллективно, при этом он способен забить гол или отдать передачу. Модрич может повести команду за собой, и нам нужно быть готовыми играть против команды, в которой есть такой футболист.

Автор: Спорт-Экспресс "Играть в финале - уже привилегия и удовольствие. Нет ничего лучше и красивее, чем финал чемпионата мира.

Во французской команде есть игроки африканского происхождения из разных стран. Все это обогащает французский футбол, мы все французы и гордимся этим. Не стоит говорить о том, где, кто родился. Да, безусловно, те, кто будут смотреть завтрашний матч, будут чувствовать гордость за тех, кто родился на их земле.

Мбаппе? Килиан - молодой игрок с огромным талантом, он показывал это и раньше и продемонстрировал на ЧМ. Я не поддерживаю с ним особых отношений. Стараюсь чаще говорить со всеми игроками. Он работает одинаково со всеми. Но я всегда уделяю особое внимание молодежи. Мбаппе внимательно меня слушает и знает, чего хочет. Турнир позволит ему расти ", - сказал наставник французов.

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Финал Кубка мира состоится сегодня в 18:00. За час до старта поединка Gazeta.ua начнет текстовую онлайн трансляцию.