ФИФА одобрила новые изменения в футбольные правила

Президент ФИФА Джани Инфантино голосовал за изменения в правилах. Фото: Today.tj

В главном офисе Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе состоялось ежегодное общее собрание ИФАБ - организации, которая опекается изменениями правил.

Председательствовал в собрании президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как результат - было принято использование четвертой замены в тех случаях, когда матч перетекает в дополнительные 15-минутные тайма. Решение принято на основе эксперимента, который проводился в различных турнирах в течение последних двух лет.

ИФАБ и ФИФА дали согласие на использование электронного и коммуникационного оборудования, компактных мобильных девайсов в технической зоне, но исключительно для тренерских и тактических задач или для обеспечения безопасности игроков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА хочет изменить дни проведения еврокубков

В состав ИФАБ входят футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также ФИФА, которая представляет все другие национальные федерации.