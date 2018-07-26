ФФУ готовит серию громких разоблачений, полетят головы десятков футбольных чиновников

Федерация футбола Украины разоблачит десятки нечестных футбольных функционеров. Фото: 1927

Скандал с договорными матчами в Украине получил свое продолжение. По информации журналиста Константина Андриюка, сейчас проводятся допросы в деле по организации договорных матчей. По результатам следственных мероприятий ФФУ готовит отстранение от футбола десятков человек.

"Проходят допросы. Выдвигаться подозрения и совсем скоро будут громкие разоблачения и пожизненную дисквалификацию. Речь идет о десятках людей ", - сказал журналист в эфире программы" ТаТоТаке "

Месяц назад правоохранительные органы провели второй этап масштабной спецоперации по борьбе с коррупцией в украинском футболе. В целом было проведено более 30 обысков в 10 областях Украины.

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В скандале с организацией договорных матчей в Украине появились новые подробности. Опубликовали инфографику, по вовлеченности клубов элитного дивизиона в договорных матчах.